Estado de SP envia Bombeiros e cães farejadores para auxiliar vítimas das chuvas em Petrópolis

O Governo de São Paulo enviou, na manhã desta sexta-feira (18), uma equipe do Corpo de Bombeiros para ajudar as vítimas das chuvas em Petrópolis (RJ). Nesse primeiro momento, o trabalho vai se concentrar nas ações de buscas com cães farejadores para localização de vítimas e corpos soterrados.

“Recebi uma ligação do Governador Cláudio Castro e enviaremos a Petrópolis uma força-tarefa para ajudar a população. São Paulo não medirá esforços para auxiliar as vítimas”, destacou o Governador João Doria.

A equipe se deslocou para Petrópolis por volta das 9 horas por meio do helicóptero Águia, do Comando de Aviação da Polícia Militar (CavPM). O grupo é composto por dois bombeiros e dois cães farejadores, que terão como uma de suas missões ajudar no encontro de pessoas desaparecidas. Uma viatura seguirá até Petrópolis com outros dois bombeiros, para realizar o apoio terrestre.

O trabalho dos cães farejafores será iniciado ainda hoje. As cadelas Cleo e Hope, duas pastoras belgas com idade entre cinco e seis anos, assim como seus respectivos adestradores, já atuaram em outras situações de emergência como a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, e os recentes episódios de soterramento em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.

“Após a ocorrência do desastre, o nosso Governador João Doria ofereceu suporte ao Governador Castro do Rio de Janeiro, com apoio através de efetivo de Bombeiros e com cães de busca. Até o momento ele aceitou ajuda do nosso canil. Estamos enviando cães altamente eficientes na questão de busca de pessoas com vida e de cadáveres”, destacou o coronel Jefferson de Mello, comandante do Corpo de Bombeiros na Região Metropolitana.

O trabalho da força-tarefa começa ainda hoje, após a adaptação dos cães ao estresse do período de voo. A ação terá duração de uma semana e, se houver necessidade, o Governo de SP enviará nova equipe do canil para continuidade dos trabalhos. Caso o Governo do Rio de Janeiro solicite, São Paulo poderá ampliar a força-tarefa com envio de maior efetivo dos Bombeiros.

Em dezembro de 2021, o Governo de São também enviou à Bahia uma força-tarefa para auxiliar as vítimas das chuvas que atingiram o estado.

