Estado de SP anuncia vacinação contra Covid-19 de professores e policiais

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (25) a vacinação contra Covid-19 de professores da rede pública e privada e de policias.

Imunização de policiais começa no dia 5 de abril e a de educadores, no dia 12. A expectativa é a de vacinar 180 mil pessoas da área de segurança e 350 mil da educação.

Segundo o governador João Doria (PSDB), serão vacinados os policiais militares, policiais bombeiros, policiais civis, policiais da polícia científica, agentes de segurança e agentes de escolta penitenciária, além dos efetivos de todas as guardas civis metropolitanas municipais.

Desde o início da pandemia, a vacinação de profissionais de educação e segurança é reivindicada pelos profissionais, escolas e sindicatos.

No final do ano passado, o governo paulista incluiu a educação como serviço essencial e permitiu que as escolas operassem em fases mais restritivas da quarentena no estado.

Entretanto, por conta da explosão de novos casos, as aulas presenciais foram suspensas no estado, que está desde o dia 15 na fase emergencial.

Fonte: Portal G1