Estado de São Paulo pode liberar uso de máscaras em locais abertos em 1º de dezembro

Medida depende de indicadores da pandemia, diz governo paulista

O governo do estado de São Paulo pode liberar o uso de máscaras em locais abertos em 1º de dezembro. A informação foi dada durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (3) e depende de indicadores da pandemia e do andamento da vacinação contra a Covid-19.

A data para concluir o ciclo vacinal em adultos é até o dia 15. Até o final deste mês, a cidade espera completar imunização dos menores de idade. Com isso, a prefeitura já previa que a liberação do uso de máscaras ao ar livre ficaria para dezembro, mas dependia de decisão do governo do estado.

Agora, portanto, dependendo dos índices da pandemia e do avanço da vacinação em todo o estado, essa liberação poderá ocorrer em 1º de dezembro.

“Se continuarmos com os indicadores caindo nessa mesma velocidade apresentada pelo secretário Jean, é possível que até a última semana epidemiológica do mês de novembro nós estaremos atingindo os quatro indicadores necessários e, dessa forma, é possível que, no início do mês de dezembro, a máscara seja liberada em ambientes abertos e sem aglomeração”, disse o coordenador do Comitê Cientifico do estado, João Gabbardo.

Em outubro, governador João Doria (PSDB) chegou a convocar uma coletiva de imprensa para tratar sobre o assunto, mas desistiu até que o assunto estivesse pacificado.

Fonte: CNN Brasil