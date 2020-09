Estado de São Paulo mobiliza esforços no combate às queimadas no estado

O Governo de São Paulo coordena a mobilização para extinguir os incêndios em cobertura vegetal no estado. Entre os dias 1º e 16 de setembro, foram registradas 1.400 ocorrências do tipo no território paulista, das quais 38 de grandes proporções.

Diariamente, o efetivo empregado para combater as chamas chega a 1.600 bombeiros, 50 policiais rodoviários, 30 policiais ambientais e 1.000 voluntários. São 400 viaturas em atividade por dia em São Paulo para extinguir o fogo.

Ao todo, 13 helicópteros Águia e quatro aviões de combate a incêndio auxiliam nos trabalhos. O volume de água lançado pelas aeronaves supera os 3,4 milhões de litros no período. Até o momento, foram 5 mil lançamentos por helicóptero e 700 por avião.

Vale destacar que, além dos voluntários, as atividades envolvem profissionais dos Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e Fundação Florestal.

