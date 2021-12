Estado confirma primeiro caso importado da variante ômicron no interior de São Paulo

ilustração

A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou neste domingo (12) a variante ômicron da Covid-19 em uma moradora de Limeira (SP). Este é o quinto caso da variante no estado e o primeiro importado a ser confirmado no interior de São Paulo, os demais foram registrados na capital paulista.

A paciente é uma mulher de 40 anos que viajou à África do Sul e à França em novembro. No dia 6 de dezembro, a Saúde municipal informou que estava monitorando a suspeita da variante na moradora.

A mulher tem esquema vacinal completo com duas doses da AstraZeneca e relatou apenas sintomas leves, como dor de cabeça, tosse e secreção nasal. Ela está sob monitoramento da Vigilância municipal de Limeira e em isolamento domiciliar, sem contato com marido e filho, que já tiveram resultado negativo para exame de PCR.

“A paciente teve diagnóstico positivo para Covid-19 no dia 3 de dezembro, após realizar um teste de antígeno. Sua amostra foi submetida a sequenciamento genético pelo Instituto Adolfo Lutz, com resultado para a nova variante”, diz a nota.

Ainda de acordo com a Saúde estadual, todos os pacientes confirmados com a ômicron no estado tinham vacinação completa e relato de sintomas leves ou assintomáticos. Fonte: Portal G1

