Escola Cívico-Militar será instalada em Botucatu na EMEF Luiz Tácito

Foi realizada neste sábado, dia 12, uma consulta pública sobre a instalação de uma Escola cívico-militar em Botucatu. O evento ocorreu na escola na Escola Municipal Luiz Tácito Virginio dos Santos, que deverá receber o projeto.

Estiveram presentes o Vereador Sargento Laudo, que encapou a ideia na cidade, além de pais de alunos, professores e apoiadores do projeto. O Deputado Estadual Tenente Coimbra, que é Coordenador da Frente Parlamentar pela Implementação das Escolas Cívico-Militar no Estado de São Paulo também esteve presente para tirar as dúvidas da comunidade escolar.

Após as dúvidas dos pais e professores serem respondidas, ocorreu a votação para saber se a comunidade gostaria que a Escola Luiz Tácito se transformasse em uma ECIM.

Com 60 votos favoráveis e 17 votos contra, a população decidiu que a escola municipal receberá o projeto que tem previsão de ser implantado no primeiro semestre de 2022.

Inclusão de Botucatu

A possibilidade se tornou mais próxima no mês de janeiro, quando o Deputado Federal Tenente Coimbra, que encampa os pedidos em 7 cidades do estado, incluiu Botucatu na lista.

Segundo nota divulgada pelo Deputado, o modelo eleva algo em torno de 20 % o índice do IDEB (Índice da Educação Básica) e promove a reestruturação social de toda a comunidade escolar.

No total 7 municípios devem receber uma unidade da escola cívico-militar: Guaratinguetá, Americana, Botucatu, Caçapava, Piracicaba, Pedro de Toledo e São José do Rio Pardo. O valor do investimento em Botucatu deverá ser algo em torno de R$ 1 milhão.

O que é o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares?

Foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares. A proposta é implantar 216 Escolas Cívico-Militares em todo o país, até 2023, sendo 54 por ano.

