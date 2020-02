Equipes da FMVZ e FCA/Unesp retiram entulho do Lageado após chuva

Nesta terça-feira, dia 11, as equipes de servidores da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) e da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, estão trabalhando na retirada de entulho e material vegetal que chegaram ao Lageado pela correnteza do Rio Lavapés, com as fortes chuvas do dia 10 de fevereiro.

Paralelamente, os residentes e servidores das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão (Fepe) das duas unidades da Unesp, juntamente com estudantes universitários voluntários, estão trabalhando para recolher os materiais recicláveis e dar-lhes a destinação adequada.

As chuvas provocaram muitos danos na Fazenda Lageado. Parte da ponte sobre o Rio Lavapés e uma das paredes do lago que fica ao seu lado foram levadas pelas águas.

Muito lixo, carregado pelas águas, ficou espalhado nos arredores do rio, em áreas normalmente utilizadas para lazer da população. Não há previsão de prazo para a conclusão dos trabalhos.