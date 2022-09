Equipe de transplante do HC de Botucatu realiza captação de coração no RJ

A equipe de Transplantes Cardíacos do HC de Botucatu realizou na madrugada desta quarta-feira, dia 07, a captação de um coração. A ação ocorreu em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro.

A equipe de Botucatu contou com apoio da FAB (Força Aérea Brasileira), que disponibilizou uma aeronave para o transporte do órgão.

A paciente que recebeu o coração está internado na autarquia em Botucatu. Ela é moradora de outro município e foi transferida para o HCFMB.

Sobre a OPO e Transplantes Cardíacos do HCFMB

A Organização de Procura de Órgãos (OPO) é responsável por 51 municípios da região, e também por organizar captações de órgãos e distribuições para transplantes no âmbito da sua área de abrangência, e algumas vezes, até de outros estados.

