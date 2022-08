Equipe da Guarda Municipal flagra furto na Vila Jardim e é ameaçada durante abordagem

A Guarda Municipal registrou na noite desta quarta-feira, dia 03, um caso que envolve receptação, furto e desacato em Botucatu. Diz boletim que uma viatura estava em patrulhamento na Vila Jardim, quando foi acionada via 199. Segundo a solicitante, um furto estava em andamento na Associação dos Moradores desse bairro.

De posso das características, os guardas abordaram um suspeito e este disse que tinha vendido as peças furtadas em um ferro-velho. Na sequência os GCMs foram até o local indicado pelo suspeito.

O proprietário do comércio foi indagado, diz boletim, e ele confirmou que tinha comprado os itens. No momento em que seria conduzido para o plantão policial pela constatação do crime de receptação, o dono do ferro-velho pegou uma faca, ficando extremamente agressivo, diz relatório policial da Guarda.

A equipe da GCM precisou conter esse homem para evitar uma agressão mais grave, relata boletim. A solicitante reconheceu o autor do furto e o representante da Associação também reconheceu as peças furtadas. As partes foram levadas ao plantão policial.

Para o autor do furto foi arbitrada fiança de R$ 2 mil, que não foi paga, sendo ele preso. O autor do Desacato e Receptação pagou fiança de R$ 1 mil e vai responder ao processo em liberdade.

Compartilhe esta notícia