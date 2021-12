Equaliza Ambiental completa 15 anos com excelência em serviços ambientais

No dia 17 de dezembro de 2006, na incubadora tecnológica de Botucatu, nascia a empresa LJR Ambiental. O objetivo principal era fornecer serviços ambientais, mas com um diferencial, ser o elo entre o cliente e os órgãos ambientais.

Uma missão fundamental, pois o serviço apresentado era de traduzir para o empresário às necessidades, deveres e levando até os órgãos ambientais as dificuldades, os esclarecimentos, mas acima de tudo, a vontade de atender as normas, oferecendo vários serviços:

-Licenciamento ambiental

-Consultoria ambiental

-Projetos de tratamento de água

-Esgoto

-Efluentes

-Projetos de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e industriais

-Projetos de reuso de água de chuva

-Programas de gerenciamento de riscos ambientais

Sidir da Silva Junior é o fundador da empresa

“Por anos trabalhamos sempre atentos às necessidades de nossos clientes e com as demandas em processo de pesquisa e aprendizado diário. Nesses anos, mais que uma vasta carteira de clientes, conquistamos parceiros e amigos que compreendem nossa metodologia e nossos ideais de fornecer serviço com qualidade, seriedade e profissionalismo”, disse o Geógrafo Sidir da Silva Junior, fundador e sócio da empresa.

Transformação em busca da excelência

Em 2010 a “LJR ambiental”, se transformou. Em busca de uma excelência no ramo, passou a se chamar “Equaliza Ambiental”, nome que ostenta até os dias atuais e que virou referência no setor.

“Continuamos com nosso foco, sempre com qualidade e respeito ao cliente e as leis ambientais, mas reforçando o nosso ideal de buscar o equilíbrio e soluções que equalizem tudo isso para o nosso cliente, coloca Sidir.

Em dezembro de 2021 a Equaliza completa 15 anos de atuação e excelentes serviços prestados. Apesar de um período conturbado, por tudo o que a humanidade passa nos quase dois anos de pandemia, a Equaliza segue em frente, com foco e profissionalismo.

“Enfrentamos com seriedade e otimismo os desafios que essa pandemia trouxe, onde através de resiliência e perseverança sobrevivemos a mais uma crise, nos fortalecendo cada vez mais na ambição da excelência, acima de qualquer dificuldade”, comenta Sidir.

Extensa carta de clientes

Equaliza completa 15 anos de atuação e excelentes serviços prestados

Mostrando ter um trabalho de referência, a Equaliza Ambiental atende a mais 200 empresas em Botucatu e todo interior paulista. São muitas marcas, que inclusive, fazem parte do cotidiano de cada cidadão. Veja algumas delas:

– Axalta Coating

– Grupo Induscar

– Grupo Berimbau

– Porto de Areia Mercosul

– Grupo Carbonari

– Fenix Transportadora

– Empresa Pontual

– Curtume Pioneiro

– Grupo Moretto

– LTM

– Tecnaut Industria Metais

– Ronchetti

– CNBN (Companhia Nacional de Bebidas Nobres)

– Café Tesouro

– Auto Posto Real

– Auto Posto Luches

– Hospital das Clínicas da FMB

– Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp

– Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia/Unesp

– Gruppi

– Grupo Rodoserv

– Health Móveis e Carrinhos Hospitalares

– Gráficas em Geral

– Grupo Centroflora

– BioPet

– Carolina Soil

– Amara Blanc

– Base Elevadores

Parceiros e equipe

Samuel Gameiro teve sua primeira experiência profissional na Equaliza

Durante 15 anos a Equaliza Ambiental fez parte da vida de diversos profissionais. A empresa ajudou na formação e colocou no mercado pessoas engajadas e comprometidas.

O Geólogo Samuel Gameiro, por exemplo, entrou para a Equaliza em 2017 e conta que foi sua primeira experiência profissional.

“Eu era recém formado em 2017. Aqui me deram uma oportunidade. Tudo que vivi até hoje na Equaliza Ambiental me serve como base da minha atividade profissional, desde um processo de licenciamento, solo, como tratar um cliente, como se portar em uma visita, entre tantas outras coisas. Foram mestres pra mim e são fundamentais na minha vida”, explana Gameiro.

Jadson dos Santos fez na Equaliza a ‘Faculdade da vida real’

O Engenheiro Florestal Jadson dos Santos trabalha há quase 9 anos com a Equaliza. Ele cita a importância da empresa em sua formação.

“Entrei para a Equaliza em 2013, com um estágio não obrigatório. Já em 2014 fiz o estágio obrigatório. Aqui aprendi como o mercado funciona, tive a experiência e vivencia que você não tem nas aulas teóricas. Aqui eu aprendi tudo no mundo real, ou seja, que só a experiência te dá. Você aprende a teoria, mas a vida real é diferente e isso aprendi com o (Sidir) Junior. Posso dizer com todas as letras que me formei aqui”, exalta Jadson.

Suzana Camalionte está há 10 anos na Equaliza Ambiental

Como toda empresa, o RH e Financeiro são áreas fundamentais para o bom desenvolvimento do trabalho. Suzana Camalionte acompanhou de perto o crescimento da empresa e lembra com carinho o início de sua jornada.

“Trabalhei por 25 anos em uma escola de idiomas. Quando o (Sidir) Junior abriu a LJR, me chamou para dar uma mão. Depois de um tempo eu sai do meu emprego e novamente ele me pediu para trabalhar com ele, dessa vez no administrativo. Comecei com um tempo reduzido, de repente, sem eu perceber, fui aumentando os meus períodos na empresa e já estou aqui há 10 anos. O clima é muito gostoso. Minha área sempre foi a administrativa, mas a Equaliza é uma escola tão importante, que antes eu não sabia nada de meio ambiente, mas hoje já entendo quase tudo na parte teórica”, lembra Suzana.

“Agradecemos a Deus por toda a força desprendida, aos nossos parceiros, colaboradores que nos auxiliaram a construir uma empresa solida e comprometida em fazer o correto, e entregar aos nossos clientes um trabalho com ética, profissionalismo e rapidez”, finaliza Sidir da Silva Junior.

A Equaliza Ambiental fica na Avenida Dr. Vital Brasil, número 1060, no Botucatu Home Trade Center 4º andar – sala 401.

Fone: (14) 3813-4083

Sigas pelas redes sociais

Facebook.com/Equalizaambiental

Instagram: @equalizaambiental

Veja abaixo algumas fotos dos trabalhos realizados pela Equaliza Ambiental















































Compartilhe esta notícia