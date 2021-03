Entradas de Botucatu são monitoradas em início de Lockdown

Medida em Botucatu será aplicada em dois finais de semana

Teve início às 20h00 deste sexta-feira, 19, o Lockdown decretado pela Prefeitura de Botucatu. Serão dois finais de semana, conforme decreto municipal publicado nesta semana.

Barreiras foram montadas nas principais entradas da cidade para orientação, sendo três pontos:

-Avenida Dante Delmanto

– Avenida José Pedreti Neto (Sabesp)

– Campos Salles

Estão nas ruas as Polícias Civil e Militar e Guarda Municipal, em uma ação conjunta com as Vigilâncias Estadual e Municipal. As Forças de Segurança vão intensificar o patrulhamento em todos os setores do município para dispersar possíveis aglomerações.

Há uma intensa movimentação de veículos de delivery na cidade, em especial motos. Esse serviço está permitido (ver ao final os serviços que podem funcionar).

Cronograma do Lockdown

1º fim de semana – começando às 20h00 da próxima sexta-feira, dia 19, até às 6h00 da segunda-feira, dia 22.

2º fim de semana – começando às 20h00 do dia 26 (sexta-feira) até as 6h00 do dia 29 de março (segunda-feira).

A medida vai funcionar da seguinte maneira:

-Saúde: O funcionamento estará permitido apenas aos serviços emergenciais de saúde: farmácia, hospital e Prontos Socorros.

-Alimentação: Serviços de alimentação funcionarão apenas por delivery, incluindo supermercados, mercearias e hortifrútis.

-Circulação nas ruas: Será restrita aos serviços obrigatórios. As pessoas deverão comprovar com documento o motivo da locomoção.

-Transporte público: Esse é um ponto onde a Prefeitura voltou atrás em parte. O sistema vai funcionar no chamado esquema de domingo apenas para pessoas que irão trabalhar nos serviços essenciais de saúde.

Medida deve evitar aglomerações, segundo a Prefeitura

E como provar que estará no uso ou trabalho permitidos durante a medida?

No exercício das atividades excepcionadas, os indivíduos deverão portar e exibir quando pedidos pela

fiscalização, documentos pessoais de identificação e comprovação de endereço residencial além de:

-nota fiscal da compra ou prescrição médica do medicamento adquirido ou

a ser adquirido

-atestado de comparecimento na unidade de saúde de prestação do

atendimento ou socorro médico ou prescrição de medicamentos resultante

do atendimento

-carteira de trabalho, contracheque, contrato social de empresa que seja

sócio, declaração de terceiro com identificação do indivíduo, do declarante e

do endereço da prestação dos serviços

– tíquete ou imagem da passagem ou comprovação de destino ou origem

intermunicipal

-comprovação da urgência ou da necessidade inadiável por qualquer meio

ou declaração própria ou de terceiro da ocorrência do fato.

É importante ler o Decreto e tirar todas as suas dúvidas. Clique no link abaixo e veja todos os pontos.

Decreto Municipal de Lockdown