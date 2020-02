Encontro discutirá como a Comunicação pode ser usada estrategicamente pelas empresas na era digital

Evento é gratuito. Convidados poderão doar 1 kg de alimento não-perecível que será doado ao Fundo Social de Solidariedade de Botucatu

Em um mundo cada vez mais conectado, as empresas de todos os tamanhos disputam os mesmos clientes, seja no mundo real ou no virtual. A qualidade dos produtos e serviços, assim como os preços, são muito semelhantes. Então, que tal usar a Comunicação como uma ferramenta estratégica para se relacionar com atuais e potenciais clientes, gerando resultados efetivos?

Para mostrar aos empresários de Botucatu e Região alguns dos melhores caminhos para se alcançar esse objetivo, será realizado, dia 18 de março, das 19 às 21 horas, no Parque Tecnológico Botucatu, o Encontro de Comunicação Corporativa. A entrada é gratuita.

Ação social – Apenas será solicitado aos convidados que contribuam com 1 kg de alimento não-perecível, que será doado ao Fundo Social de Solidariedade de Botucatu.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente, pelo link: http://bit.ly/enccorp

Apoio – O Encontro tem o apoio do Sebrae-SP – Escritório Regional de Botucatu; Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Diretoria Regional de Botucatu); Associação Comercial e Empresarial de Botucatu e Sindicato Rural de Botucatu. É uma promoção da agência 4toques comunicação, em parceria com a Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom), Omnia Eventos e Raiz Forte Produtora.

Patrocinadores – O Enccorp ainda conta com o patrocínio das empresas: Royale Odontologia, Torres Veículos, PetLand Botucatu, Barbearia Cabra Macho e Exib Outdoor.

“Vamos oferecer aos empresários de Botucatu e Região um ambiente de reflexão para que eles possam entender de que maneira a Comunicação e o Marketing, principalmente nos meios digitais, podem ser um diferencial competitivo para o seu negócio. Além disso, nossa intenção é permitir que os empreendedores que já investem nessas estratégias compartilhem suas experiências com os demais”, explica Leandro Rocha, diretor da 4toques comunicação.

Programação – O Encontro será composto por uma palestra do presidente-executivo da Abracom, Carlos Henrique Carvalho, que abordará o tema “Comunicação na era digital: como sua empresa pode dialogar com públicos estratégicos”.

Em seguida, haverá um painel com a participação de empresários e dirigentes de diferentes segmentos, inclusive do setor público. São empreendedores que já se utilizam da Comunicação para potencializar os resultados do seu negócio.

Presenças confirmadas – Farão parte do painel: Henrique Faraldo, idealizador e empreendedor do Shopping Botucatu; professor César Martins, diretor do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu; Elcineia Franca, consultora de Marketing do Sebrae Botucatu; Bruna Panhin, proprietária da PETLand Botucatu e Thiago Peduti, sócio-proprietário da academia Espaço ELO, de Botucatu. A mediação será feita pelo presidente-executivo da Abracom, Carlos Henrique Carvalho.