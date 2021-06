Encontro de duas pilotos marca mais uma entrega do avião Ipanema da Embraer em Botucatu

A Embraer entregou nesse mês de junho mais um EMB-203 Ipanema movido a energia renovável (etanol). A aeronave foi adquirida por um cliente do município de Tailândia, interior do Pará.

Para realizar o recebimento e o traslado da aeronave, o proprietário contratou a piloto Laura de Ramos Lima, que teve o apoio da piloto de testes da Embraer Laryssa Albuquerque durante todo o processo de recebimento e voo de aceitação. A entrega ocorreu na fábrica da Embraer em Botucatu, interior de São Paulo.

As duas pilotos fazem parte de um seleto grupo de 10 mulheres licenciadas para voar aviões agrícolas no Brasil, e querem inspirar novas colegas a seguirem na profissão. O setor vem registrando crescimento nos últimos anos. Somente em 2021, as vendas do Ipanema registram um aumento de 48%.

Com o desempenho favorável do agronegócio brasileiro e as inovações tecnológicas incorporadas na nova versão da aeronave, o Ipanema tem sido um dos principais destaques da agricultura de precisão por combinar alta tecnologia e tradição de um produto que evolui continuamente para atender aos requisitos de alta produtividade e baixo custo operacional.

Com quase 1.500 unidades entregues, o Ipanema ocupa a liderança do segmento agrícola com 60% de participação no mercado nacional.