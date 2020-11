Empresários da região de Botucatu podem receber agente de inovação no seu negócio

A partir de novembro, especialista em inovação do Sebrae poderá acompanhar gratuitamente sua empresa por até três meses

O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) do Sebrae-SP está com inscrições abertas para empresários da região de Botucatu interessados em melhorar o desempenho da sua empresa por meio da implantação de soluções inovadoras para o seu negócio. Para participar, é importante que o empresário tenha CNPJ e registro como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e tenham interesse em receber o acompanhamento de um agente gratuitamente durante três meses. São 100 vagas para a região.

Para participar os interessados devem acessar o site www.bit.ly/ali-2020 e preencher o autodiagnóstico da sua empresa. A partir disso, um Agente Local de Inovação entrará em contato com o empresário e será dado início a aplicação da metodologia do Programa ALI. O objetivo do programa é promover a inovação na empresa para reduzir os custos e aumentar o seu faturamento, a partir da instrumentalização e experimentação de ferramentas ágeis e do compartilhamento de experiências entre os empresários.

A metodologia do programa pode ser aplicada pela empresa em dois momentos: no desenvolvimento de novas soluções para o mercado – quando a empresa identifica a necessidade de desenvolver novos produtos e serviços para atender à necessidade dos clientes – e quando constata a necessidade de aperfeiçoar processos internos para aumentar produtividade do seu negócio.

“Esperamos que com este programa muitos empreendedores possam desenvolver soluções inovadoras para melhorar a gestão e produtividade da empresa e assim atravessar este momento desafiador que estamos vivendo. Tudo isso será realizado ao longo de dez encontros entre Agente Local de Inovação e empresários participantes”, explica Andre Lazcano, gestor estadual do ALI.

Os agentes de inovação são bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que foram selecionados e capacitados pelo Sebrae-SP para realizar a implantação e acompanhamento das inovações nas empresas. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].