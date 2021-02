Empresários da região de Botucatu podem participar de programa gratuito do Sebrae para enfrentar a crise

Inovação nas vendas, proteção do caixa, negociação, direitos e crédito são os cinco temas do Enfrentar, programa realizado pelo Sebrae-SP voltado para os empresários de Botucatu e região. A ação gratuita será realizada entre os dias 15 a 19 de fevereiro, das 19h às 21h, de forma online.

O programa foi formatado exclusivamente para a situação atual e prevê soluções práticas e alternativas para minimizar os impactos da crise, planejar a retomada e gerar resultados reais. O empreendedor vai participar de encontros online com especialistas e poderá trocar experiências com outros participantes, além de participar de atividades individuais e receber mentoria com conteúdo personalizado.

Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas de todos os setores podem participar. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link https://bit.ly/SEBRAEENFRENTARPJ.