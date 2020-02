Empresário de Botucatu Avelino Coelho morre após acidente na Castelo Branco

O empresário de Botucatu Avelino Coelho faleceu na madrugada desta quarta-feira, 05, na grande São Paulo. Ele estava internado em estado grave após ser atropelado na Rodovia Castello Branco.

Avelino foi uma das vítimas de um acidente ocorrido na última segunda-feira, 03, em Barueri, envolvendo diversos veículos. Ao descer de seu carro, foi atingido por um outro veículo.

Ele foi socorrido para um hospital de Osasco em estado grave, com fatura do quadril e em uma das pernas. O quadro do empresário piorou e infelizmente ele não resistiu.

Avelino era sócio proprietário da empresa Multicomp em Botucatu. Segundo informações, ele será velado em Botucatu, mas ainda não há um horário definido.

O acidente

Um acidente envolvendo um caminhão e 13 automóveis deixou dois feridos na rodovia Castelo Branco. O engavetamento aconteceu na noite de segunda-feira, 3/2, na pista do sentido capital do km 24, em Barueri.

De acordo com a CCR ViaOeste, o incidente começou com um carro que perdeu o controle, e com a pista molhada, por conta das chuvas que atingiram a cidade durante todo o dia, os veículos que vinham atrás se envolveram no acidente gerando uma sequência de colisões. A concessionária foi acionada às 23h50 para atender a ocorrência.

No engavetamento, dois homens, que estavam nos veículos, ficaram feridos. Um, em estado grave, foi socorrido pela ambulância da CCR Rodoanel ao Hospital Regional de Osasco. Outro, com ferimentos leves, foi levado ao Pronto-Socorro Central de Barueri (Sameb) pelo resgate da CCR ViaOeste. O Corpo de Bombeiros também prestou apoio, com duas viaturas.

No momento do acidente, houve interdição total no sentido capital, causando um quilômetro de lentidão. Por volta da meia-noite, as faixas foram sendo liberadas e às 1h50 a via foi totalmente aberta para o trânsito. (Fonte: Site Barueri na rede)