Empresa do Paraná inicia operação com frota do Apache VIP da Caio de Botucatu

A cidade de Araucária, localizada na região metropolitana de Curitiba, Paraná, inicia na próxima semana uma nova etapa de seu sistema de transporte coletivo, que passou por licitação em abril de 2021. A Imperial Transportes, uma das vencedoras desse processo licitatório, escolheu o modelo de ônibus urbano Apache Vip, marca Caio, com o objetivo de oferecer à população um transporte moderno, confortável e seguro.

A Imperial Transportes fundada pelo Sr. Angelino Pereira da Silva, possui matriz em Araguari, Minas Gerais, e filiais nas cidades de Araucária/PR e Brumadinho/MG. Será responsável pelo gerenciamento das linhas do LOTE 3, do denominado TRIAR (Transporte Integrado de Araucária), nas linhas que operam entre os terminais Central e Angélica de Araucária e região norte-sul.

Sobre os Apache Vip

As 24 unidades do Apache Vip quarta geração são zero quilometro, possuem três portas de acionamento pneumático com embarque dianteiro e capacidade para 39 passageiros sentados.

A moderna identidade visual aplicada nos veículos, nas cores amarela e azul, traduzem o conceito do sistema de transporte que, por meio do cartão TRIAR, gera maior integração e facilidade aos passageiros.

Com total acessibilidade, todos os ônibus contam com elevadores e poltronas reservadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

No salão interno, poltronas ergonômicas e estofadas proporcionam fácil limpeza e manutenção. Janelas com barreiras aos efeitos solares e vidros na cor fumê promovem mais comodidade e conforto térmico. A iluminação interna e o itinerário eletrônico frontal são em LED.

Os Apache Vip foram preparados para instalação de bilhetagem eletrônica e sistema de internet, para oferecer aos passageiros internet gratuita por wi-fi.