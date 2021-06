Empresa do Espírito Santo compra 33 ônibus Apache Vip da Caio

Estão entrando em operação 33 ônibus urbano zero km modelo Apache Vip, marca Caio, produzidos para o sistema de transporte coletivo do Espírito Santo.

Os veículos irão operar no sistema Transcol, que atua na Região Metropolitana de Vitória, capital capixaba com aproximadamente 2 milhões de habitantes.

Dos 33 ônibus Apache Vip, foram entregues 18 unidades para a Expresso Santa Paula e 15 unidades para a Viação Serrana. Futuramente, serão entregues mais 5 unidades do Millennium articulado, já em produção na planta fabril da Caio unidade de Botucatu.

Ambas as empresas pertencem a um grupo que atua no setor há quase 25 anos e que trazem uma ligação importante com a Caio, sendo um dos primeiros clientes a adquirir produtos da marca, após ser assumida por um novo grupo gestor. Confiança que se perpetua até os dias atuais.

Sobre os Apache Vip

Os Apache Vip adquiridos possuem itens que proporcionam conforto e comodidade como ar condicionado, janelas com barreiras aos efeitos solares, além de poltronas estofadas e ergonômicas, desenvolvidas para proporcionar fácil limpeza e manutenção.

Com capacidade para 36 passageiros sentados, os veículos possuem três portas de acionamento pneumático e embarque dianteiro.

Elevador na porta central, espaço para cadeirante e poltronas reservadas tornam os veículos 100% acessíveis para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos.

O layout de pintura nas cores branco e azul, padrão do sistema de transporte local, ressaltam o design do Apache Vip.

Para economia e durabilidade, a iluminação interna e os itinerários eletrônicos, localizados em pontos estratégicos da carroceria, são em LED.

Com foco em tecnologia e inovação, os ônibus possuem também preparação para sistema Wi-fi para uso dos passageiros.

Outras informações sobre a marca Caio podem também ser obtidas no site: http://www.caio.com.br, nas redes sociais @caioinduscaroficial