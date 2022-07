Empresa de transporte do Distrito Federal recebe 20 unidades do Apache Vip da Caio

A União Transporte Brasília – UTB mantém a parceria com a fabricante de ônibus Caio com a aquisição de mais 20 unidades do Apache Vip, geração cinco. Somente em 2021, a operadora já havia realizado a compra de 30 unidades do ônibus urbano de motor dianteiro, líder de vendas no segmento.

Tradicional cliente da marca, a empresa possui 30 anos de atuação no transporte coletivo de passageiros no Distrito Federal e Goiás, em linhas municipais, intermunicipais, interestaduais e de fretamento.

Os veículos zero km devem entrar em operação ainda nas primeiras semanas de julho.

Sobre os Apache Vip

Os Apache VIP possuem 12.765 mm de comprimento e lotação para 85 passageiros, com duas portas e embarque dianteiro.











O amplo salão interno conta com vidros com barreiras aos efeitos solares na cor fumê e cortinas em todas as janelas, resultando em maior conforto térmico.

A estampa New Kaleidos nas cores azul e dourado, lançada no segundo semestre de 2021, foi a escolhida para revestir as poltronas, que possuem cinto de segurança subabdominal para a segurança dos passageiros.

Elevadores instalados nas portas traseiras e poltronas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos, conferem total acessibilidade aos Apache Vip produzidos para a UTB. Há também um espaço com box para cadeirante ou pessoa acompanhada de cão-guia.

É equipado com itens de tecnologia embarcada como as tomadas USB para recarga de dispositivos móveis, preparação para microcâmeras e validadores eletrônicos. Itinerários eletrônicos em LED na cor âmbar foram instalados em três diferentes pontos da carroceria, proporcionando melhor visibilidade das linhas para os passageiros.

