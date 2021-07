Empresa de produção aquícola assina contrato com Parque Tecnológico

Nesta sexta-feira (23), mais uma empresa assinou contrato para se instalar em uma área do Parque Tecnológico Botucatu.

A MBR Technology é uma empresa voltada para o trabalho de Biotecnologia Aquícola, que é a produção aquícola com renovação mínima de água, utilizando micro-organismos e formando proteína microbiana. A Aquicultura é a ciência que estuda e desenvolve técnicas de cultivo e reprodução de organismos aquáticos, como peixes, moluscos, algas, crustáceos e tartarugas.

A empresa, que já ocupava um espaço no Coworking, agora se instalará em uma sala do Parque. Segundo Claire Juliana Francisco, engenheira de Aquicultura e proprietária da MBR Technology, o grande diferencial do seu negócio está relacionado à tecnologia de produção Aquícola sustentável.

Ela ainda contou que a empresa atende produtores rurais e empresas de produção animal. Sobre os planos futuros, Claire disse que existem algumas pretensões: “Ter laboratório próprio e lançar biorreatores para produção aquícola. Os biorreatores serão responsáveis pelo controle dos compostos nitrogenados”.

Para ela, as vantagens de se instalar no Parque Tecnológico são inúmeras, entre elas estão: “Infraestrutura, visibilidade e credibilidade”, terminou Claire.

Sobre as salas

O Parque Tecnológico Botucatu possui salas de aproximadamente 30 m2, prontas e disponíveis para instalação de empresas e/ou instituições. As salas poderão ser ocupadas conforme condições estabelecidas no edital público – Seleção de Projetos para Permissão de Uso de Salas do Prédio Administrativo do Parque Tecnológico Botucatu.

As empresas instaladas, além dos serviços de segurança, portaria e recepção, compartilham espaços como: salas de reuniões, copa, refeitório, sala de treinamento, auditórios, anfiteatro, hall, laboratórios.