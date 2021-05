Empresa de Areiópolis oferece oportunidade de emprego na área industrial

A empresa Aerocris de Areiópolis está com vagas abertas para interessados em fazer parte do quadro de funcionário, confira abaixo as vagas disponíveis:

Analista de PCP

Você gosta da cultura aeronáutica? Quer trabalhar em uma empresa bacana, que investe em tecnologia de ponta? Você respondeu sim?

Temos vaga para Analista de PCP. Veja o perfil detalhado abaixo e vem decolar com a gente, agora como uma das dez primeiras empresas com acreditação NADCAP.

Principais responsabilidades:

– Fundamentando-se em análise dos ERP’s, planejar, programar e controlar a produção;

– Manter o plano de produção e processos produtivos atualizados, acompanhando-os;

– Administrar e controlar os produtos ao longo de todo processo de industrialização;

– Analisar quadro operacional e recurso fabril, com foco em cumprir demandas e ganhos produtivos;

– Atuar preventivamente nas análises estatísticas do processo de fabricação para mitigar riscos e aumento da performance;

– Análise e controlar disponibilidade de materiais;

– Desenvolver cronogramas de fabricação com projeção de receita e custos;

– Realizar atendimento e análise crítica de pedido do cliente;

– Realizar “follow-up” com os fornecedores de tratamento (Térmico/Superficial);

– Intervir rapidamente em imprevistos que comprometam o planejamento e programação da produção;

– Construir e manter interface com os demais departamentos da empresa.

Requisitos:

– Formação superior em Administração, Engenharia Mecânica, Produção ou áreas correlatas;

– Domínio do Pacote Office (Excel avançado). Ter vivência em SAP e ERP será considerado diferencial;

– Especialização | cursos em PPCP;

– Indispensável leitura e interpretação de desenho técnico mecânico, AutoCad 2D e conceitos de usinagem;

– Experiência robusta em PPCP;

– Conhecimento em ferramentas Lean;

– Conhecimento nas ferramentas da qualidade – APQP, PPAP, MASP, Gestão de mudança, Análise de Risco.

– Buscamos profissional com perfil analítico, focado em resultados, hábil em conquistar parcerias, atento a detalhes e proativo.

Remuneração e benefícios:

Remuneração fixa em regime CLT + Restaurante + Café da Manhã + UNIMED (coparticipação).

Ajustador mecânico

A AEROCRIS – Empresa especializada na fabricação de peças usinadas de alta qualidade e acreditada NADCAP busca profissional para a posição de:

Ajustador Mecânico

Veja o perfil detalhado abaixo e atendendo os requisitos, envie seu CV para o e-mail: [email protected] e vem decolar com a gente!

Principais responsabilidades:

– Produzir, ajustar reparar, furar e dar acabamento em peças, ferramentais, conjuntos parciais e componentes de máquinas ou outros equipamentos mecânicos, garantindo a qualidade;

– Realizar a traçagem e marcação do material, imprimindo linhas e pontos de referências, conferindo as medidas antes e após a furação;

– Afiar as ferramentas utilizadas no setor.

Requisitos:

– Formação técnica ou profissionalizante em ajustagem mecânica;

– Domínio dos conceitos de usinagem e metrologia;

– Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico;

– Robusta experiência em ajustagem de peças aeronáuticas;

– Residir em Areiópolis;

– Disponibilidade para atuar das 07 às 16h48’ e para atuar em horários especiais sempre que necessário;

– Buscamos profissional com alta capacidade de concentração, detalhista, atento a procedimentos e normas da qualidade e focado em resultados.

Remuneração e Benefícios:

Remuneração fixa em regime CLT+ Restaurante+ Café da Manhã + Unimed (Coparticipação).