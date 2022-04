Empreendedoras da região de Botucatu podem se inscrever no Sebrae Delas

Programa de capacitação exclusivo para mulheres será realizado entre 25 e 29 de abril, de forma online

As empresárias da região de Botucatu podem se inscrever no Sebrae Delas, programa criado para fortalecer o empreendedorismo feminino com foco no despertar para o autoconhecimento, aumento de rede de contatos e da competitividade dos negócios. A turma será realizada entre os dias 25 e 29 de abril, às 19h. A capacitação será online e gratuita.

De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP Geovana Annelli Leonardo, a capacitação e troca de experiências entre mulheres que estão começando a empreender com aquelas já estão no mercado torna-se cada vez mais importante para que elas consigam melhores resultados, realização pessoal e independência financeira.

O programa é composto por quatro pilares: inspiração, capacitação, impacto e mentoria. O programa começa com uma palestra sobre inteligência emocional e terá orientações sobre empreendedorismo de sucesso, formação de preço, fluxo de caixa e marketing digital, além de estimular o desenvolvimento de redes de contatos e atitudes empreendedoras – tudo em uma linguagem adaptada para a necessidade e o dia a dia dessas mulheres.

As participantes que concluírem o programa receberão um certificado para acessar linhas de créditos do Banco do Povo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://bit.ly/online_sebraedelas.

Compartilhe esta notícia