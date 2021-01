Emoção: moradores de Botucatu reencontram a mãe depois de 29 anos sem vê-la

A quinta-feira, 07, foi um dia que ficará marcado para sempre na vida dos irmãos Leonardo Aparecido da Silva e Thiago Gomes da Silva, que moram em Botucatu. Eles foram criados pela avó materna, logo depois da mãe biológica ter ido embora da cidade, nos primeiros anos de vida deles.

“Ela foi embora de Botucatu devido aos problemas da época e deixou-nos com a vó. Fomos criados pela vó que faleceu há 7 anos”, disse Leonardo ao Acontece Botucatu.

“Foi difícil no começo crescer sem os pais. Eu meu meu irmão lutamos muito nessa vida hoje somos pessoas do bem trabalhadores e com muita fé em Deus hoje temos família e nunca desistimos dos nosso sonhos. Hoje trabalho numa advocacia e meu irmão em uma empresa de segurança na Embraer e com muita fé em Deus começa uma nova história em nossas vidas”, completou.

Após muita pesquisa pelo nome da mãe, ele conseguiu localizar a mulher na cidade de Jumirim, na região de Cerquilho. “Com a ajuda do meu patrão e um amigo do meu serviço achamos ela e hoje (quinta-feira) fomos lá para conhece-la”, contou.

Quando recebeu o telefonema do filho, Nivai Gomes dos Santos chorou bastante e disse que tinha certeza de que nunca mais iria reencontrar os filhos. Hoje com 50 anos, a mulher deve continuar morando em Jumirim, mas agora manterá contato com os filhos com frequência.

“Ela vai ficar por lá, porque trabalha em uma casa de família, mas agora vai vir sempre para Botucatu”, finalizou Leonardo.