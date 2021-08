Embraer vende 16 aeronaves por US$ 798,4 milhões

A Embraer anunciou a venda de 16 jatos no modelo E-175 para a empresa SkyWest. O contrato de US$ 798,4 milhões vale para o 3º trimestre e as entregas começam em 2022, segundo comunicado da Embraer, publicado na 2ª feira.

Os novos jatos vão se juntar à frota de 71 aeronaves E-175 que a SkyWest já opera. Os aviões entregues irão ser operados exclusivamente para a Delta Air Lines. Os E-175 têm 76 assentos, configurados em 3 classes.

A Sky West afirma que é a maior operadora de jatos desse modelo no mundo. “Com essas aeronaves, teremos cerca de 240 E-175s operando com companhias aéreas na América do Norte”, afirmou Chip Childs, presidente da SkyWest.

Com seu porte, o E-175 é ideal para rotas domésticas. Segundo Mark Neely, diretor de marketing e vendas da Embraer nas Américas, o modelo consegue atender a demanda regional de aeronaves para a recuperação do setor depois da pandemia de covid-19.

“O E-175 tem sido crucial para as operadoras, pois é perfeitamente adequado para reconstruir rotas, adicionar frequências e capacidade incremental para atender à recuperação da demanda doméstica”, disse Neely.

