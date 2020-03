Embraer retoma atividades em setores considerados críticos

A Embraer decidiu retomar operações críticas ao atendimento dos clientes e serviços públicos. O comunicado foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 30.

Veja o comunicado da empresa na integra

“Diante da função essencial que o setor de transporte vem exercendo no mundo para o combate à Covid-19, a Embraer decidiu retomar operações críticas ao atendimento das necessidades dos clientes, dos serviços públicos e da população.

As atividades essenciais foram definidas pela direção da Embraer durante o período de paralisação temporária das plantas no Brasil e incluem os serviços prioritários que não devem ser interrompidos durante o período de crise global. Alguns exemplos são o apoio à operação dos clientes, manutenção e a fabricação de aeronaves, muitas das quais irão transportar suprimentos ou profissionais da saúde que prestam atendimento aos portadores da doença causada pelo novo coronavírus no Brasil e no mundo.

Um grupo de trabalho da companhia também está dedicado a atuar em atividades de colaboração que possam aumentar a disponibilidade de equipamentos e soluções para o combate à Covid-19 no país, como fabricação de peças para a indústria de ventiladores e respiradores.

Durante o fechamento temporário das unidades, a Embraer realizou diversos esforços para adequar os postos de trabalho e áreas comuns, como intensificação da higienização das fábricas, adequação de refeitórios e áreas de trabalho para garantir distanciamento mínimo entre pessoas e reforço da comunicação sobre cuidados e ações preventivas. As medidas adotadas seguem as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e buscam assegurar que os funcionários exerçam suas funções com proteção e com o apoio das equipes de saúde e segurança da companhia.

Os funcionários das frentes de atividades essenciais que puderem exercer o trabalho à distância permanecerão em suas residências. Para os colaboradores que não forem das áreas críticas, a Embraer vai conceder férias coletivas entre 01/04 e 09/04, com retorno previsto para o dia 13/04. Os profissionais do grupo de risco não acessarão as dependências da empresa porque estarão em férias coletivas ou em home office.

A Embraer continuará realizando todos os esforços possíveis em prol do bem estar das pessoas e para a continuidade do negócio.