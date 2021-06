Embraer recebe encomenda de mais 50 “carros voadores”

A Eve Urban Air Mobility e a Helisul Aviation, um dos maiores operadores de helicópteros da América Latina, anunciaram hoje uma parceria que terá foco em criar uma estratégia de preparação do ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM, em inglês) no Brasil. Além da colaboração no desenvolvimento de produtos e serviços, a parceria inclui um pedido de até 50 eVTOLs com entregas previstas para começar em 2026.

Nos últimos anos, Eve e Helisul têm colaborado para criar em conjunto soluções de Mobilidade Aérea Urbana, aproveitando a infraestrutura de táxi aéreo existente no Brasil – uma das maiores do mundo – para o uso por veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da Eve.

“Esta parceria com a Eve é motivo de muita satisfação para a Helisul. A Eve consegue antecipar as necessidades do mercado e a Helisul pretende seguir os seus passos lado a lado. Com as cidades cada vez maiores e o trânsito mais e mais congestionado, nossa parceria para construir soluções e práticas inteligentes para a mobilidade aérea vai melhorar a qualidade de vida nas grandes cidades, reduzindo a poluição e o tempo de deslocamento das pessoas, com uma opção de transporte porta a porta”, disse Luis Carlos Munhoz da Rocha, Diretor Comercial da Helisul Aviation.

“Soluções disruptivas de mobilidade aérea urbana podem trazer o mesmo tipo de benefícios que a aviação trouxe para viagens mais longas, tornando-as mais acessíveis, oferecendo aos passageiros urbanos mais opções de deslocamento. Nossa parceria com a Helisul nos permite inovar a infraestrutura de táxi aéreo do Brasil, que já é grande, e prepará-la para o futuro do transporte aéreo. Nossa equipe irá fornecer serviços abrangentes, incluindo soluções de gerenciamento de tráfego aéreo urbano, e se beneficiará do conhecimento único que a Helisul tem nesse mercado”, disse Andre Stein, presidente e CEO da Eve Urban Air Mobility.

Helisul e Eve planejam iniciar a parceria trabalhando numa prova de conceito (POC, em inglês), utilizando helicópteros para validar parâmetros que poderão ser aplicados às futuras operações do eVTOL. Esta parceria visa desenvolver novos serviços e procedimentos que, com o envolvimento de outros stakeholders da indústria e da comunidade ligada ao setor, podem criar um ambiente seguro e escalonável para a expansão das operações do eVTOL, com foco em aspectos críticos de design que atenda a todos os usuários, incluindo como maximizar a acessibilidade e inclusão em “vertiportos” e nas operações de embarque do eVTOL.

Beneficiando-se de uma mentalidade de startup e apoiada na história de mais de 50 anos da Embraer na fabricação de aeronaves e expertise em certificação, a Eve apresenta uma proposta de valor única ao se posicionar como uma parceira do ecossistema, oferecendo um conjunto de produtos e serviços.

O design do eVTOL da Eve, centrado no ser humano, representa um design simples e intuitivo que continua a atingir marcos de desenvolvimento, incluindo o primeiro voo do simulador de engenharia em julho de 2020 e modelo em escala em outubro de 2020. Além do programa de aeronaves, a Eve aproveita a experiência da Embraer e da Atech, uma subsidiária do Grupo Embraer, no fornecimento de software de gerenciamento de tráfego aéreo mundialmente reconhecido para criar soluções que ajudarão a dimensionar com segurança a indústria de UAM a partir de agora.