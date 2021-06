Embraer quer lançar seu novo avião turboélice já no próximo ano

Um dos projetos mais esperados pelo mercado da aviação civil poderá ser lançado já em 2022 pela brasileira Embraer.

Ainda sem nome, mas com foco de pegar sua fatia num mercado hoje dominado pela francesa ATR e pela canadense Dash, o novo projeto da Embraer começou a tomar forma no final do ano passado e, desde então, a empresa tem falado oficialmente no assunto.

Em uma atualização, o CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer, afirmou à FlightGlobal que a empresa “está muito focada no segmento (de turboélices) e que espera lançar o programa em 2022”.

O novo projeto deve chegar mais cedo ao mercado do que o conceito STOUT, de avião militar também turboélice, que está sendo desenvolvido em conjunto com a Força Aérea Brasileira.

A aeronave civil será maior e dará início a um novo momento e foco para a Embraer: os aviões turboélices, que foi de onde a empresa nasceu. “Nós selecionamos os turboélices como plataformas para o futuro, que nos permite ter soluções mais sustentáveis”, afirma Meijer.

Um dos planos da Embraer é começar a oferecer motores híbridos, para futuramente migrar para algo totalmente elétrico ou até por hidrogênio, seja no avião militar ou civil.

Ainda segundo Meijer, a fabricante está conversando com diversos parceiros do projeto e avançando nas negociações, e espera que o novo turboélice civil entre em serviço em torno de 2027 ou 2028.

Fonte: Aeroin