Embraer inicia a produção do primeiro KC-390 Millennium para a Hungria

A Embraer concluiu com sucesso a Revisão Crítica de Projeto (CDR, do inglês Critical Design Review) e iniciou esta semana a montagem estrutural do primeiro KC-390 Millennium da Hungria. O marco foi celebrado em uma cerimônia realizada nas instalações da companhia em Gavião Peixoto, com participação do governo húngaro e representantes da Embraer. Nas próximas semanas serão montadas partes dos painéis estruturais e revestimentos dos principais componentes da fuselagem e das semi-asas. A entrega da primeira aeronave está prevista para ocorrer em 2024.

Em novembro de 2020, o governo húngaro assinou contrato com a Embraer para aquisição de duas aeronaves C-390 Millennium de transporte multimissão, na configuração de reabastecimento ar-ar (AAR, na sigla em inglês), denominado KC-390. A aquisição faz parte do processo de fortalecimento das capacidades das Forças de Defesa da Hungria.

O KC-390 para as Forças de Defesa da Hungria será o primeiro do mundo com Unidade de Terapia Intensiva em sua configuração, recurso essencial para o desempenho de missões humanitárias. A aeronave atende plenamente aos requisitos das Forças de Defesa da Hungria, sendo capaz de realizar diferentes tipos de missões militares e civis, incluindo Evacuação Médica, Transporte de Carga e Tropas, Entrega de Carga de Precisão, Operações de Paraquedistas e AAR.

Estes KC-390 são totalmente compatíveis com as operações da OTAN, não apenas em termos de hardware, mas também em sua configuração de aviônica e comunicações. Além disso, o sistema de reabastecimento do KC-390, de sonda e cesto, permite à aeronave reabastecer o JAS 39 Gripen húngaro, bem como outras aeronaves que usam a mesma tecnologia.

A atual frota de KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB) conta com quatro aeronaves, que já ultrapassaram as 4.100 horas de voo em operação, com amplo uso para transporte de equipamentos e suprimentos médicos em todo o país durante a situação emergencial da COVID-19 no Brasil.

O C-390 é um avião a jato de transporte tático projetado para estabelecer novos padrões em sua categoria. Alguns dos aspectos fortes da aeronave são maior mobilidade, design robusto, maior flexibilidade, tecnologia comprovada de última geração e manutenção mais fácil. Voando mais rápido e entregando mais carga, o C-390 Millennium e a variante KC-390 são a plataforma do tamanho certo para grandes cenários de destacamento. Intervenções minimizadas e manutenção sob condição, combinadas com sistemas e componentes altamente confiáveis, ajudam a reduzir o tempo de inatividade e os custos, contribuindo para níveis excelentes de disponibilidade e baixos custos de ciclo de vida.

