Embraer firma parceria para desenvolver drone cargueiro

A Embraer formalizou um acordo de cooperação com a start up Elroy Air, permitindo o desenvolvimento de tecnologias no setor de transporte de carga aérea autônoma, por meio da Embraer X, sua divisão de novas tecnologias.

A Embraer pretende aproveitar a tendência de continuidade de crescimento do comércio eletrônico, que exige a cada dia maior velocidade na entrega de produtos. “A expansão acelerada do comércio eletrônico está forçando o mercado de cargas a se desenvolver e buscar novas soluções, criando uma clara necessidade por mais flexibilidade”, aponta Antônio Campello, presidente e CEO da Embraer X. A Embraer acredita que a parceria permitirá acelerar o desenvolvimento do mercado de aeronaves autônomas cargueiras.

O Chaparral, principal projeto da Elroy, é capaz de transportar entre 110 Kg e 220 Kg de carga a uma distância de até 500 km. A aeronave possui capacidade de decolagem e aterrissagem vertical, sendo capaz de operar distante de aeroportos, podendo carregar e descarregar suas cargas automaticamente, o que permite ser utilizado em serviços comerciais e até operações de ajuda humanitária em locais remotos.

“Nossa colaboração com a Embraer X vai acelerar o caminho para a implantação nos mercados de frete comercial”, disse Dave Merrill, CEO da Elroy Air.

A Embraer possui outros projetos no mercado de aeronaves eVTOL, onde já trabalha com a Uber para desenvolver um táxi voador, somando agora esforços com a Elroy Air, a empresa brasileira deseja fazer parte de uma abordagem de multiprojetos com drones.

Fonte: Aero Magazine