Embraer fabricará avião elétrico autônomo para pulverização agrícola

Pelican, avião agrícola da Embraer de asa fixa totalmente elétrico e autônomo

A EmbraerX, subsidiária da Embraer que tem como principal foco as pesquisas avançadas, anunciou parceria com a empresa Pyka, dos Estados Unidos, para desenvolver, em território nacional, o Pelican, um avião agrícola de asa fixa totalmente elétrico e autônomo, hoje fabricado fora do país.

“A inovação e capacidade tecnológica da Pyka estão alinhadas com a nossa estratégia de acelerar a criação de novos modelos de negócios por meio de parcerias com potencial de crescimento exponencial”, comemorou Daniel Moczydlower, chefe do setor na EmbraerX.

Michael Norcia, CEO e cofundador da companhia alocada no Vale do Silício, também pontuou a parceria como positiva e declarou ver no mercado brasileiro uma excepcional oportunidade para desenvolvimento e expansão dos negócios da Pyka:

“Estivemos muito focados na certificação e na entrega de uma espetacular aeronave autônoma e elétrica para servir aos nossos clientes. Agora estamos ao lado de uma líder da indústria, em um dos maiores mercados agrícolas do mundo, para ajudar a escalar o nosso negócio de aviões elétricos”.

A escolha do Pelican como avião elétrico autônomo pela Embraer pode ser justificada em uma só palavra: agilidade. Segundo o site da fabricante, ele pode ser operado de qualquer lugar, desde que a pista de decolagem e pouso tenha um mínimo 137 metros de comprimento.

A tecnologia do Pelican envolve software de controle de voo autônomo, computadores de bordo, baterias de alta densidade de energia, drivers de motor de alta densidade de potência e fuselagens de fibra de carbono certificadas para viabilizar aeronaves totalmente elétricas.

O avião que em breve estará operante pelas mãos da Embraer tem 3 motores elétricos, com potência de 75 kW no total, bateria de 13 kWh e pesa 620 libra quando está vazio, equivalente a 281 quilos. Ele pode alcançar velocidades de até 80 nós (148 km/h) e operar a até 300 pés (91 metros) de altitude.

De acordo com o site da Pyka, isso é suficiente para pulverizar campos de até 130 acres em uma hora. O avião elétrico e autônomo que será usado pela Embraer em breve já foi testado em regiões da América Central e, segundo os dados colhidos, permitiu aumentar a produtividade e a agilidade por meio das novas tecnologias.

Fonte: Aeromagazine e Pyka