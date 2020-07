Embraer estende intervalo de revisão dos jatos Phenom para 800 horas de voo

A Embraer anunciou uma revisão dos Requisitos de Manutenção Programada para a família de jatos Phenom, prolongando os intervalos entre as paradas de 600 horas e /ou 12 meses e múltiplos para 800 horas ou 12 meses e múltiplos. A maioria das tarefas com intervalos duplos também foi otimizada para o período mais longo.

Isso representa uma melhoria de 33% no intervalo de manutenção, quase o dobro da média do setor. Para os clientes da série Phenom, essa melhoria significativa equivale a menos tempo de inatividade, menores custos de manutenção, uma longa vida econômica e mais tempo no ar.

A melhoria só foi possível graças ao desempenho da frota Phenom na última década. Mais de um ano de análise de engenharia confirmou que os clientes dessas aeronaves podem se beneficiar totalmente da alta disponibilidade da frota por sua conveniência e flexibilidade ainda maiores.

“Concebidos como um projeto ‘clean-sheet’ para serem os melhores de suas respectivas categorias, os aviões das séries Phenom 100 e 300 foram desenvolvidos para alta utilização. Agora, onze anos após a primeira entrega, com uma frota de mais de 900 jatos em operação, nossa equipe de engenharia e suporte ao cliente pode reafirmar, mais uma vez, que nossos produtos são ainda melhores que a especificação inicial”, afirma Johann C. Bordais, Presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.

A frota do Phenom acumulou mais de 1,7 milhão de horas de voo e 1,4 milhão de ciclos desde a entrega do primeiro Phenom 100 em dezembro de 2008. Os operadores dos jatos executivos da Embraer são apoiados por uma organização global de serviços e suporte comprovada e sua premiada rede de mais de 70 centros de serviços própios e autorizados, complementados por um Contact Center 24/7 na sede, no Brasil.

Os Requisitos de Manutenção Programada para os jatos Phenom foram desenvolvidos para atender às necessidades específicas da aviação executiva e baseiam-se na metodologia MSG-3 (Maintenance Steering Group). A metodologia visa preservar e restaurar os níveis inerentes de segurança e confiabilidade da aeronave e construir uma base de conhecimento para melhoria do projeto e manutenção. Os principais benefícios dessa metodologia incluem maior disponibilidade da aeronave e redução geral de custos para manter a aeronave em condições operacionais ideais.

Assessoria Embraer