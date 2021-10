Embraer entrega primeiro Praetor 500 no Canadá para AirSprint

A Embraer entregou o primeiro Praetor 500 no Canadá para a AirSprint Private Aviation, empresa canadense de propriedade compartilhada de aeronaves. No início deste ano, a companhia canadense converteu dois Legacy 450 em Praetor 500 e, com isso, terá três Praetor 500 em sua frota, totalizando nove jatos Embraer.

O Praetor 500 possui o maior e mais impressionante alcance da categoria, com capacidade de voar 3.340 milhas náuticas (6.186 km), sem escalas. Também apresenta desempenho de pista inigualável em condições de neve e chuva. A aeronave é uma excelente escolha para a AirSprint poder oferecer voos diretos de centenas de aeroportos de costa a costa no Canadá – com operação na América do Norte, Caribe, América Central, Havaí e Europa.

“Estamos satisfeitos que nossa parceria com a AirSprint, que começou em 2016, continua a crescer à medida que a empresa expande sua frota. Quando concluímos a primeira conversão do Legacy 450 no Praetor 500, no início deste ano, eles ficaram entusiasmados em poder oferecer aos seus clientes acesso direto a mais destinos e experiências no Canadá. O Praetor 500 é uma excelente escolha ao passo que a empresa continua crescendo e mantém os mais altos padrões para todos os clientes”, disse Michael Amalfitano, Presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva.

Além de oferecer o melhor alcance e a menor altitude de cabine em sua classe, o Praetor 500 é também o jato executivo de médio porte mais revolucionário e tecnologicamente avançado do mundo. Em termos de tecnologia, é o único jato executivo com controles completos de voo fly-by-wire e capacidade de redução ativa de turbulência. Ele também possui uma cabine de piso plano com 1,83m de altura, uma galley completa com piso em granito e lavabo a vácuo – tudo com o melhor espaço de bagagem da categoria.

“Ser o primeiro no Canadá a aceitar um novo Embraer Praetor 500 ajuda a fortalecer nossa posição como líder do setor”, comenta James Elian, presidente e CEO da AirSprint. “A AirSprint foi a uma empresa pioneira de propriedade compartilhada no Canadá e, mais de 20 anos depois, nossa equipe continua a oferecer uma experiência de aviação executiva superior a todas as demais. Nosso crescimento como empresa se deve ao compromisso de nossos proprietários e ao longo relacionamento com empresas excepcionais como a Embraer”.

O novo Praetor 500 da AirSprint também será seu primeiro jato totalmente novo com a pintura redesenhada. A nova pintura – elegante e diferenciada – é uma aplicação genuína da marca AirSprint.