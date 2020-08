Embraer entrega primeiro Phenom 300E no Brasil

A Embraer concluiu processo de entrega do primeiro Phenom 300E para um operador brasileiro. A aeronave partiu no início da tarde de ontem (11) da sede da Embraer Aviação Executiva, localizada em Melbourne, na Flórida, Estados Unidos com destino ao Brasil.

O modelo o mais novo membro da série Phenom 300, que acumula por anos a marca de aeronave mais vendida da sua classe. O Phenom 300E recebeu melhorias tecnológicas, incluindo uma atualização da aviônica, com um sistema de alerta e prevenção de saídas de pista (ROAAS).

A Embraer foi a primeira fabricante na Aviação Executiva a desenvolver e certificar uma tecnologia do tipo, além de proteção contra o fenômeno tesoura de vento (windshear), modo de descida de emergência, PERF, TOLD, FAA Datacom e muitos outros sistemas. Em termos de desempenho, a aeronave se tornou ligeiramente mais rápida, sendo capaz de atingir Mach 0,80 e velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e um alcance de 2.010 nm (3.724 km) com cinco ocupantes nas condições de reserva NBAA IFR.

Para os passageiros as melhorias incluíram nova opção de configuração de interior com acabamento premium, conhecida como Bossa Nova, lançado na série Praetor. O modelo ainda dispõe de conectividade 4G via Gogo AVANCE L5 com cobertura no território norte-americano.

