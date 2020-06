Embraer entrega o terceiro C-390 Millennium à Força Aérea Brasileira

A Embraer entregou à Força Aérea Brasileira (FAB) o terceiro avião de transporte multimissão C-390 Millennium de série. A aeronave será operada pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1° GTT). Da mesma forma que as duas unidades entregues em 2019 e as demais 25 aeronaves a serem entregues à FAB, essa terceira unidade é preparada para realizar missões de reabastecimento aéreo, com a designação KC-390 Millennium.

Projeto conjunto da FAB com a Embraer, o C-390 Millennium foi desenvolvido para estabelecer novos padrões de eficiência e produtividade na sua categoria, apresentando ao mesmo tempo o menor custo do ciclo de vida do mercado. O modelo, que também já foi adquirido pelo Governo de Portugal, é capaz de realizar diversas missões, incluindo apoio humanitário, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios florestais e capacidades superiores de transporte e lançamento de carga e tropas, além de reabastecimento em voo.

“O recebimento da terceira aeronave KC-390 é motivo de grande satisfação para o Comando da Aeronáutica, pois será somado às missões para as quais as outras duas unidades já estão sendo empregadas. O maior exemplo disso é a utilização no transporte aéreo logístico de insumos e equipamentos para combate e prevenção à COVID-19, dentro da Operação coordenada pelo Ministério da Defesa, o que demonstra o grande ganho para toda a sociedade brasileira”, afirmou o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez.

“Estamos orgulhosos ao acompanhar o C-390 Millennium em serviço e ver a satisfação de nosso cliente ao receber uma aeronave fruto da provada combinação entre requisitos muito bem definidos pela FAB e as soluções desenvolvidas pela Embraer para atendê-los”, disse Jackson Schneider, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. “O C-390 tem sido empregado com sucesso em missões humanitárias da FAB, de combate à COVID-19, demonstrando na prática o seu ganho operacional e a sua importância para o país”.

Desde o final de março deste ano, a Força Aérea Brasileira tem empregado duas aeronaves KC-390 Millennium em missões de transporte aéreo logístico movimentando toneladas de suprimentos essenciais ao combate à COVID-19 no Brasil. Até meados de junho, o material de saúde transportado incluiu uma ambulância, uma unidade celular de saúde, uma usina de oxigênio, mais de 130 mil pares de luvas cirúrgicas, 17 mil máscaras N95, 4.080 pares de óculos, 14.600 unidades de álcool em gel e 8.800 aventais, assim como material logístico e hospitalar.

Entre outros pontos destacados pela FAB no uso do KC-390 Millennium, além da alta capacidade de carga e do amplo espaço disponível no compartimento de carga, estão a velocidade da aeronave, capaz de realizar um deslocamento de 2.690 quilômetros, de São Paulo a Manaus, em menos de quatro horas, e o alto nível de disponibilidade.

Equipado com dois motores turbofan International Aero Engines V2500, aviônicos de última geração, uma rampa traseira e um avançado sistema de movimentação de carga, o C-390 Millennium pode transportar até 26 toneladas a uma velocidade máxima de 470 nós (870 km/h), com capacidade de operar em ambientes austeros, incluindo pistas não pavimentadas ou danificadas. A aeronave pode transportar tropas (80 soldados ou 66 paraquedistas), paletes, veículos blindados e. helicópteros.

Com o objetivo de maximizar a disponibilidade operacional da frota de aeronaves KC-390 no cumprimento das respectivas missões, a FAB e a unidade de Serviços & Suporte da Embraer assinaram um abrangente contrato de suporte e serviços, com vigência de cinco anos.