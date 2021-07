Embraer entrega o primeiro Phenom 300E da edição limitada Duet, em parceria com a Porsche

A Embraer entregou a primeira aeronave Phenom 300E da edição limitada Duet, desenvolvida em colaboração com a Porsche, a um cliente não divulgado em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA). A aeronave foi entregue no moderno Centro Global de Atendimento ao Cliente da Embraer, em Melbourne, na Flórida.

O Duet marca a primeira colaboração entre líderes nos mercados de aviação e automotivos, combinando o jato executivo “single-pilot” mais rápido e de maior alcance com o Porsche 911 Turbo S, referência no mercado de carros esportivos. A Embraer e a Porsche, ambas reconhecidas mundialmente por sua engenharia, desempenho e design de seus produtos, trabalharam em conjunto para criar uma experiência única, tanto no solo quanto no ar, combinando elementos de design de forma exclusiva nesta parceria. Apenas dez pares de jatos executivos e carros esportivos serão produzidos.

“Projetamos o Duet em colaboração com a Porsche para apresentar uma experiência de viagem sem igual para aqueles que desejam algo totalmente original, alinhado à nossa visão de oferecer a melhor experiência em aviação executiva”, afirma Michael Amalfitano, Presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva. “O Phenom 300E já é o jato leve mais vendido do mundo e continuamos a superar todos os limites para agregar ainda mais valor e trazer novas experiências aos nossos clientes.”

Como jato executivo “single-pilot” mais rápido e de maior alcance do mundo, a série Phenom 300 transformou a categoria de jatos leves. Com tecnologia, conforto e desempenho incomparáveis, o Phenom 300E estabelece o mais alto padrão de excelência por meio da melhor altitude de cabine da classe, grande flexibilidade operacional, baixos custos operacionais e o melhor valor residual da indústria. O 911 é o coração do portfólio de produtos da Porsche e tem uma das tradições mais longas e celebradas da indústria automotiva. O 911 Turbo S representa o ápice dos modelos 911 e oferece desempenho excepcional combinado a elevado grau de utilização cotidiana.

O Duet traz o Phenom 300E e o 911 Turbo S em perfeita harmonia, com elementos de design que se inspiram e se espelham tanto na aeronave quanto no carro. Começando pelos assentos, o estilo de costura das poltronas do Phenom 300E foi baseado no 911 Turbo S. Ambos apresentam detalhes como costura no acabamento Speed ​​Blue, cobertura de fibra de carbono e até a tira vermelha que no avião representa a localização do colete salva vidas. Os assentos da cabine e da cabine de comando também foram redesenhados para combinar com os do carro. A aeronave e o carro compartilham a mesma paleta de cores para pintura externa, complementada com um acabamento em dois tons de cores e listras pintadas à mão em Brilliant Chrome e Speed ​​Blue, criando uma estética fluida do desempenho de ambas as máquinas.

O logo exclusivo do projeto, que representa os requisitos aerodinâmicos da aeronave e do automóvel, está gravado nos encostos de cabeça dos assentos da aeronave e do carro, bem como nos porta-objetos, grades de alto-falantes, e próximo à porta principal. Cada par também possui um distintivo especial, representando que aquele modelo é um exemplar de uma edição limitada de dez unidades disponíveis. O cliente terá a opção de selecionar um número entre um e dez para determinar a unidade que representa o seu carro e a sua aeronave. Para destacar ainda mais a exclusividade desta parceria, o número de registro da aeronave está pintado na parte inferior da asa traseira do carro para demonstrar que o carro e a aeronave pertencem um ao outro.

Para marcar esta colaboração inédita, os clientes que adquirirem a aeronave e o veículo terão direito a acessórios únicos e exclusivos, que incluem um conjunto personalizado de malas Duet, parte do Porsche 911 Turbo S, contendo uma mala de piloto e malas de mão, bem como uma edição especial do Porsche Design 1919 Globe timer UTC-case de titânio, relógio parte do Phenom 300E e inspirado na cabine de comando da aeronave.