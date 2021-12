Embraer e Exército Brasileiro apresentam o radar nacional SABER M200 VIGILANTE de alerta aéreo antecipado

A Embraer e o Exército Brasileiro (EB) apresentaram hoje, em evento na unidade Embraer Campinas, o radar SABER M200 VIGILANTE. Fruto do desenvolvimento conjunto de radares para o Governo Brasileiro, o radar nacional foi desenvolvido para atender às unidades de defesa antiaérea do país, com vistas também ao incremento do portfólio de produtos da Embraer e à exportação de sistemas de defesa integrados.

“Estamos orgulhosos em presenciar este evento, em conjunto com a Embraer. Ao longo de mais de 15 anos de trabalho conjunto, a sinergia entre Exército e Embraer permitiu alcançar a autonomia nacional no desenvolvimento da capacidade tecnológica dos agora radares digitais, com tecnologia phased array, que em breve ampliarão as capacidades da nossa tropa, mantendo a operação continuada com o apoio da nossa Base Industrial da Defesa (BID)”, disse o General de Exército Guido Amin Naves, Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) do Exército.

O novo radar terrestre nacional terá como finalidade o atendimento das necessidades das Forças Armadas Brasileiras nas suas missões de vigilância de baixa altura destinadas à defesa antiaérea. Desenvolvido no Brasil pela Embraer e pelo Centro Tecnológico do Exército (CTEx), organização militar integrante do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Exército (SCTIEx), o radar SABER M200 VIGILANTE tem como objetivo principal mobiliar as Unidades de Artilharia Antiaérea da Força Terrestre, embarcando as mais atualizadas tecnologias de radares, disponíveis em poucos países.

“Celebramos neste evento uma importante etapa na colaboração com o Exército Brasileiro. Para a apresentação do primeiro radar SABER M200 VIGILANTE, vários desafios tecnológicos foram superados em conjunto com o Exército ao longo de seu desenvolvimento, valendo-nos das capacidades de engenharia e de processos de gestão de projetos complexos da Embraer. A adoção do radar e o início de operação pela Força Terrestre será fundamental para validação e endosso da solução visando futuras exportações”, disse Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança.

Esse novo desenvolvimento passará a integrar a família de radares nacionais, que já conta com o radar SABER M60, destinado à busca de alvos aéreos e que atua integrado a um Centro de Operações Antiaéreas, e o radar SENTIR M20, destinado ao monitoramento de alvos terrestres e em uso no Sistema de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON). Além disso, a família de radares nacionais em breve contará também com um novo resultado de pesquisa e desenvolvimento, o radar SABER M200 Multimissão, o qual será destinado a integrar Sistemas de Defesa Antiaérea de Média Altura.

Tais esforços do Exército Brasileiro e da Embraer contaram com apoio da BID e de órgãos de fomento, destacando-se as contribuições da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do Banco Nacional de desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

