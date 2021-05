Embraer doa oxímetros para Botucatu e outras cidades no interior

A Embraer realizou essa semana a doação de 350 oxímetros para as secretarias de saúde de cinco municípios do interior de São Paulo. O objetivo é contribuir com o uso proativo do instrumento para ajudar principalmente os grupos mais vulneráveis no enfrentamento à Covid-19.

Foram beneficiadas as cidades de Botucatu São José dos Campos, Jacareí, Araraquara e Gavião Peixoto. A distribuição dos aparelhos considerou o critério de densidade populacional de cada região.

A empresa tem apoiado iniciativas que auxiliam no estabelecimento de protocolos e orientações para utilização desta ferramenta de monitoramento.

Ao acompanhar os pacientes desde o início dos primeiros sintomas e monitorá-los constantemente, o uso de oxímetros tem se demonstrado eficaz para diminuir eventuais complicações provocadas pelo novo coronavírus.

Os oxímetros são dispositivos importantes para monitorar a porcentagem de oxigênio no sangue e os batimentos cardíacos. O aparelho auxilia na triagem de pacientes infectados ou com suspeita de infecção pela covid-19. Pacientes graves podem ter um nível de saturação de oxigênio entre 70% e 80%, enquanto pessoas saudáveis fica entre 95% e 100%.