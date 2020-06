Embraer desenvolve aplicativo para monitoramento da saúde dos colaboradores

A Embraer desenvolveu um aplicativo dedicado ao monitoramento da saúde de cada colaborador, independentemente se estão em trabalho remoto, férias coletivas ou em atividade presencial. O relato diário e voluntário contribui com a identificação de sintomas compatíveis com os da Covid-19 e antecipação das ações necessárias.

O questionário de triagem segue o modelo utilizado pelo Governo do Estado de São Paulo e conta com acompanhamento em tempo real dos profissionais de saúde e segurança da empresa, que orientam o funcionário com medidas de prevenção, controle e redução dos riscos de transmissão do novo coronavírus, se necessário.

Com versões para celulares Android e iPhone (iOS), a ferramenta fortalece as ações de prevenção em todas as unidades da Embraer no Brasil, com o registro de informações confiáveis para o monitoramento e análise continua de diagnóstico e combate ao Covid-19 nas regiões onde a empresa está presente.

Além dos rigorosos protocolos de saúde e segurança estabelecidos para quem precisa acessar as instalações, como uso obrigatório de máscara, medição diária de temperatura, distanciamento, higienização recorrente das mãos e ferramentas, a Embraer também vem realizando uma série de iniciativas voluntárias de combate à pandemia e aos efeitos da COVID-19, em especial por meio de parcerias com entidades do setor de saúde e empresas do meio hospitalar.