Embraer começa a testar rota para “carro voador”

Venda dos bilhetes começou nesta terça-feira (26) Eve/Embraer/Divulgação

A Eve Urban Air Mobility, empresa da Embraer, começa a testar nesta segunda-feira (8) uma rota para um futuro veículo apelidado de “carro voador elétrico“. A cidade escolhida foi Rio de Janeiro, uma das regiões que mais sofrem com congestionamentos no país.

O objetivo é experimentar como chegar até o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), não mais pelas ruas, mas pelo ar.

O simulado de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) será feito no trecho entre a Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e a Zona Norte, onde fica o aeroporto.

Neste momento de testes, será utilizado um helicóptero convencional. No entanto, em breve, a operação será realizada com uma aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical (Evtol), conhecida no mercado como EVA (Eletric Vertical Aircraft), ou o “carro voador”.

A simulação vai ocorrer durante um mês, com seis voos diários, a um custo mais acessível comparado à operação convencional: os preços das passagens estão na faixa entre R$99,99 a R$599,99, a depender do dia e horário do voo.

Fonte: CNN Brasil

Compartilhe esta notícia