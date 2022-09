Embraer avança na campanha de testes do KC-390 para a Força Aérea Portuguesa

Portugal é o primeiro cliente internacional do programa KC-390. Entregas para a FAP estão programadas para começar em 2023

A Embraer segue avançando na campanha de testes da primeira aeronave KC-390 para a Força Aérea Portuguesa (FAP). Atualmente, as atividades, realizadas na unidade da Embraer em Gavião Peixoto, no interior do Estado de São Paulo, se concentram nos ensaios em voo com o objetivo de atender aos requisitos específicos do Estado Português e que estão em certificação pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI).

Esta fase antecede à ida da aeronave para a Portugal, onde serão integrados os equipamentos padrão OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) a serem certificados pela Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN), de Portugal e com o envolvimento da OGMA, subsidiária da Embraer em Portugal. Todas as atividades estão sendo acompanhadas pela FAP. As primeiras entregas para a FAP estão programadas para começar em 2023.

Como parte do processo de modernização das capacidades da FAP para apoiar as operações das Forças Armadas de Portugal, aumentando a prontidão para missões de interesse público, o Governo de Portugal assinou, em agosto de 2019, um contrato com a Embraer para aquisição de cinco aeronaves KC-390 Millennium. O contrato contempla ainda suporte e serviços e um simulador de voo.

A aeronave cumpre todos os requisitos da FAP, sendo capaz de realizar diversas missões civis, incluindo apoio humanitário, evacuação médica, busca e salvamento e combate a incêndios florestais, acrescentando capacidades superiores de transporte e lançamento de carga e tropas, e reabastecimento em voo.

Portugal é o maior parceiro internacional do Programa KC-390 e a sua participação no desenvolvimento e na produção da aeronave é reconhecida como tendo tido um impacto económico positivo na criação de empregos, novos investimentos, aumento de exportações e avanços tecnológicos.

O C-390 Millennium e sua configuração de reabastecimento aéreo, o KC-390, são a nova geração de aeronaves multimissão de transporte militar que oferecem mobilidade e capacidade de carga incomparáveis, rápida reconfiguração, alta disponibilidade, conforto aprimorado e segurança de voo, bem como gerenciamento otimizado de custos operacionais reduzidos ao longo de seu ciclo de vida, tudo em uma única plataforma.

