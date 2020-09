Embraer alcança marco de 250 jatos executivos entregues na América Latina com dois novos clientes

A Embraer anuncia hoje a entrega de um Phenom 100EV e um Phenom 300E para dois clientes brasileiros, separadamente, alcançando a marca de 250 entregas de jatos executivos da Companhia na América Latina.

O Phenom 100EV foi entregue para uma empresa industrial não divulgada, a qual selecionou a aeronave para manter operações comerciais cruciais durante a pandemia da COVID-19. O Phenom 300E foi entregue à AGROJEM, empresa do setor de agronegócio.

“Estamos orgulhosos de entregar a melhor experiência na aviação executiva para dois novos e valiosos clientes no Brasil, país de origem da Embraer,” disse Michael Amalfitano, Presidente & CEO da Embraer Aviação Executiva. “Essas entregas são prova do valor intrínseco da aviação executiva, já que cada companhia está adquirindo seu primeiro jato executivo exclusivamente pela eficiência de tempo e a economia de custos, assim como pelos benefícios de privacidade, saúde e segurança.”

“Devido à nossa contínua expansão das operações, tomamos a decisão de fazer a transição de um turboélice para o novo Phenom 300E. Com a aeronave anterior, voávamos 200 horas por ano. Agora, com o Phenom 300E, nossa expectativa é cobrir a mesma distância em apenas 120 horas por ano, economizando um tempo valioso e recursos,” disse José Eduardo Motta, CEO da AGROJEM.

“O Phenom 300E é uma verdadeira máquina de economia de tempo. Além de reduzir nosso tempo de viagem, a aeronave também cria oportunidades para conectividade contínua e disponibilidade para se trabalhar em trânsito.”

Essência perfeita da experiência de um jato executivo, o Phenom 100EV é o mais completo jato single-pilot entry-level da indústria. A aeronave apresenta a mais alta e ampla cabine de sua classe, com a exclusiva seção transversal Oval Lite, assim como o melhor compartimento de bagagem da categoria e uma escada tipicamente vista apenas em aeronaves de categoria superiores. Com mais de 380 modelos entregues, o Phenom 100 é reconhecido por sua alta utilização e baixo custo de operação e manutenção, tornando-se a aeronave ideal para compradores de “primeira viagem”.

O Phenom 300E é o jato leve single-pilot mais rápido e de maior alcance na indústria. Capaz de atingir Mach 0,80, a aeronave proporciona uma economia de tempo valiosa ao seu operador. O Phenom 300E oferece tecnologia, conforto e performance incomparáveis, incluindo o primeiro sistema de avaliação e alerta de performance de pouso (ROAAS) da indústria, a melhor cabine de pressurização da sua classe (altitude máxima de cabine de 6.600 pés), e alcance de 2.010 milhas náuticas (3.723 km) com cinco ocupantes nas condições?NBAA IFR. Com mais de 550 modelos entregues, o Phenom 300 é o jato executivo de maior sucesso da última década.

Os jatos Phenom são um exemplo notável dos benefícios da aviação executiva, especialmente na era COVID-19. As duas aeronaves não só fornecerão transporte ponto a ponto para missões de seus operadores, como estão equipados com recursos exclusivos para um ambiente de viagem saudável.

O sistema de gerenciamento de ar dos Phenom renova o ciclo de ar a bordo a cada dois minutos e os interiores são projetados com superfícies de pouco contato para oferecer o ambiente de viagem mais saudável possível. Além disso, a Embraer testou e aprovou o uso do MicroShield360 ? um sistema de revestimento preventivo que, quando aplicado no interior das aeronaves, inibe o crescimento de micróbios na superfície.

