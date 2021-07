Embraer abre vagas para o Programa de Especialização em Engenharia

A Embraer vai iniciar a seleção de engenheiros para o Programa de Especialização em Engenharia (PEE), realizado anualmente pela empresa em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Para esta nova turma serão disponibilizadas 30 vagas para profissionais formados a partir de 2019 e as inscrições ocorrem até o dia 31 de agosto por meio do link https://embraer.com/pee.

Um dos mais longevos modelos corporativos de desenvolvimento intelectual e tecnológico do Brasil, o PEE completou 20 anos em 2021. Mais de 1.600 profissionais de 100 universidades do Brasil já passaram pelo programa de mestrado, que se tornou a principal porta de entrada de profissionais de engenharia que queiram trabalhar na Embraer.

“A engenharia de excelência da Embraer é a espinha dorsal que faz a companhia ser uma referência global em tecnologia e inovação. Com o PEE, em parceria com o ITA, promovemos continuamente a aceleração do aprendizado de profissionais de engenharia recém-formados para que estejam sempre aptos a desafiar e encontrar soluções para os mais diversos desafios da indústria aeroespacial”, disse Luís Carlos Affonso, Vice-Presidente de Engenharia, Tecnologia e Estratégia Corporativa da Embraer.

Os candidatos selecionados participarão de curso e atividades de capacitação nas áreas de Engenharia de Desenvolvimento do Produto e Processos da companhia, em São José dos Campos (SP), além de se especializarem em fundamentos e projetos aeronáuticos, com atividades e temas sobre Indústria 4.0, Inteligência Artificial, Robótica e Prototipação de Projetos.

“A Embraer acredita na educação como um diferencial competitivo, e por isso valoriza e estimula continuamente a formação integral de suas pessoas”, disse Carlos Alberto Griner, Vice-Presidente de Pessoas, Sustentabilidade e Comunicação Corporativa da Embraer. “O PEE é nosso principal programa de geração e disseminação de conhecimento em engenharia e como os outros programas de qualificação da empresa se destaca por associar aspectos técnicos e teóricos com o aprendizado na prática, habilidades socioemocionais e promoção da diversidade”.

O início das aulas da nova turma está previsto para fevereiro de 2022, com duração de um ano e meio e dividido em quatro fases. Toda a formação é ministrada por profissionais da Embraer, professores do ITA e consultores, e o programa dá direito a título de mestrado profissional em Engenharia Aeronáutica, reconhecido pela CAPES/MEC.

Entre os pré-requisitos do processo seletivo estão inglês avançado e graduação entre 2019 e 2021 nas modalidades aeronáutica ou aeroespacial, ambiental, automobilística, civil, computação, controle e automação, elétrica, eletrônica, energia, física, manufatura, manutenção, materiais, mecânica, mecatrônica, metalúrgica, naval, produção, química, robótica, sistemas, softwares e telecomunicações.

Conforme os protocolos de combate à Covid-19, todas as etapas do processo seletivo serão realizadas de forma remota, sendo necessário o uso de computador ou notebook com câmera, microfone e conexão com internet. Os engenheiros aprovados terão bolsa-auxílio (compatível com bolsas de mestrado do mercado), convênio médico e odontológico, seguro de vida e vale-alimentação.

O Programa – PEE

O Programa de Especialização em Engenharia (PEE) combina a carga de especialização técnica com o desenvolvimento de conhecimento multidisciplinar. A visão sistêmica é estimulada no profissional com ações de aprimoramento das habilidades em comunicação, valorização do relacionamento interpessoal, da ética profissional e conhecimento da cultura, das pessoas e da estrutura da Embraer. Os cursos são complementados com visitas técnicas às áreas da empresa, feiras de aviação, laboratórios, museus e participação em congressos e seminários.

O programa está estruturado em três fases distintas com duração de até seis meses cada: fundamentos de aeronáutica, especialização e projeto do avião, processos e serviços relacionados. Além disso, também é desenvolvida a tese de mestrado. As aulas são ministradas de segunda a sexta, em período integral, por professores do ITA, especialistas da Embraer e consultores. Para atividades de projeto em equipe, o PEE conta ainda com um seleto time de mentores – profissionais da Embraer tidos como referência técnica em suas áreas de atuação.

A primeira edição foi realizada em 2001 e, até hoje, o programa já formou 1,6 mil engenheiros em 28 turmas, com histórico de engenheiros provenientes de 105 universidades de 20 Estados do Brasil. Atualmente, a Embraer conta com mais de 700 funcionários que ingressaram na companhia pelo PEE e a média de contratação dos participantes é de 96%.

Fonte: Assessoria Embraer