Embraer abre 150 vagas de estágio para talentos de todo o Brasil

Há oportunidades em Botucatu nas áreas de Engenharia e Operações, Administração, Tecnologia e Técnico

A Embraer está com inscrições abertas para o segundo ciclo do programa de estágio em 2022, que busca talentos aptos a enfrentar os desafios, as transformações e os avanços tecnológicos da indústria aeroespacial. Serão 150 vagas para as áreas de administração, tecnologia, engenharia e operações, para atuação em modelos de trabalho presencial, híbrido ou 100% remoto. A análise de perfil, dinâmica de grupo e a entrevista final serão realizadas de forma online.

“Ao recebermos novos talentos no nosso programa de estágio não investimos apenas na carreira de cada um, mas também no futuro da indústria aeroespacial. E buscamos fazer isso por meio da construção contínua de um ambiente mais diverso e inclusivo que fortalece a inovação”, disse Larissa Maraccini, Diretora de Recursos Humanos da Embraer.

São elegíveis candidatos que estejam cursando o nível superior ou técnico. Os benefícios oferecidos são bolsa auxílio compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição e assistências médica e odontológica. Os candidatos que não forem aprovados no ciclo atual seguirão no banco de talentos da Embraer e poderão ser aproveitados em oportunidades futuras.

As inscrições estão abertas até o dia 1° de setembro e podem ser feitas por meio dos links: Engenharia e Operações, Administração, Tecnologia e Técnico.

O programa de estágio da Embraer é reconhecido como um dos melhores do Brasil pelo ambiente de alta capacidade de aprendizagem cada vez mais digital e pela diversidade, com a participação de jovens de todas as partes do País. O primeiro ciclo deste ano promoveu 329 admissões em diversas áreas.

