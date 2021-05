Em São Paulo, Pardini pede atenção imediata do governo estadual para a Rodovia Alcides Soares

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, esteve nesta segunda-feira, dia 31, no Palácio dos Bandeirantes (sede do governo Paulista), para buscar soluções para a Rodovia Alcides Soares. A via, que serve de ligação Botucatu – Vitoriana – Geraldo Pereira de Barros, aguarda recursos para seu completo recapeamento.

Ele esteve ao lado do Deputado Federal Samuel Moreira em um encontro com o vice-governador Rodrigo García. Houve uma solicitação de atenção imediata para essa necessidade.

Em 2018 houve a assinatura de um convênio que garantia ao Município o investimento de R$ 3,5 milhões no recapeamento da rodovia. O valor, fruto de uma emenda parlamentar do Deputado afastado Fernando Cury, nunca chegou.

A vicinal apresenta um problema crônico em sua estrutura, sendo alvo de muitas reclamações por porta de seus usuários. A Alcides Soares também registrou diversos acidentes, alguns deles com vítimas fatais ao logo dos últimos anos.

“Já passou do tempo deste local oferecer mais segurança a tantas pessoas que o utilizam diariamente. Um convênio que foi tratado no passado, mas que não foi concretizado. Este não é um anúncio, embora otimistas que desta vez os 12 quilômetros de recapeamento e sinalização da Rodovia Alcides Soares devam ser priorizados pelo Governo do Estado, só comemoraremos quando efetivamente as obras iniciarem. Agradeço a nosso Vice-Governador pela atenção e carinho dispensado a cidade de Botucatu e a toda nossa população”, disse Pardini no Facebook.