Em reunião, Pardini cobra DER sobre ponte do Capivara na SP-191

DER se comprometeu a liberar estrada em 15 dias

O Prefeito de Botucatu Mário Pardini foi até a sede do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, DER, cobrar uma posição sobre a ponte do Rio Capivara. Ele se encontrou com o Superintendente Paulo Cesar Tagliavini e pediu agilidade na recuperação da Rodovia SP 191.

Segundo Pardini, problemas são inúmeros, com o comprometimento do pavimento da Alcides Soares, por conta dos caminhões pesados, ocupação da GCM para direcionar motoristas que se perdem neste trajeto, trânsito irregular de bitrens e caminhões em vias do Centro da Cidade de Botucatu e aumento no trânsito de veículos nas horas de pico, entre outros problemas.

“Por conta desse problema na SP 191, nossa Cidade teve um aumento considerável no fluxo de veículos de outras Cidades, já que motoristas agora utilizam a Estrada Alcides Soares para chegar a Cidade e a Rodovia Marechal Rondon”, colocou Pardini.

O Prefeito de Botucatu também solicitou a liberação dos recursos para recape do trecho da Alcides Soares de Botucatu a Vitoriana, convênio assinado em 2018 e pendente de liberação até agora. Os recursos são de uma emenda parlamentar do Deputado Fernando Cury.

Como resultado dessa conversa, o superintendente do DER se comprometeu em reabrir o trânsito de veículos na SP 191 em até 15 dias, com a Ponte do Capivara totalmente recuperada. “Além disso, disse que nos ajudará dando celeridade a análise do projeto de recapeamento da Alcides Soares e posterior liberação do recurso”, finalizou Pardini.

As cabeceiras da Ponte da Ponte sobre o Rio Capivara caíram com a chuva do dia 10 de fevereiro. Motoristas reclamam da lentidão do estado em resolver o problema.

Na região, a ponte do Capivarinha, na estrada municipal Alcides Soares, foi totalmente destruída, mas a ligação foi recuperada pela Prefeitura de Botucatu após 10 dias.