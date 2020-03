Eduardo Bolsonaro cita possibilidade de Botucatu receber ajuda federal após chuvas

Um post na rede social Instagram mencionou na tarde desta quarta-feira, 04, Botucatu com uma considerável projeção. Em sua conta com quase 3 milhões de seguidores, o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente da República Jair Bolsonaro, menciona a cidade ao lado de Santos, sobre a terrível ação das chuvas este ano.

Na postagem o parlamentar usa uma imagem que não parece ser de Botucatu, mas cita os prejuízos da cidade com a chuva. Bolsonaro aventa a possibilidade de uma ajuda do Governo Federal na reconstrução da cidade.

“As chuvas em Botucatu e Baixada santista deixaram um rastro de destruição e vidas perdidas incalculáveis. Vamos levar ao MDR @mdrregional_br (Ministério do Desenvolvimento Regional) as avaliações para ver o que pode ser feito na reconstrução física das cidades. Que Deus proteja os cidadãos do estado de São Paulo”, escreveu Eduardo Bolsonaro.

O Prefeito de Botucatu Mário Pardini esteve no último mês em Brasília pedindo solicitando verbas federais para a reconstrução da cidade. Até agora, apenas o Governo de São Paulo liberou recursos, na ordem de R$ 6 milhões, para recuperar pontes que caíram com a chuva do dia 10 de fevereiro.