Em nota oficial, Prefeitura agradece doações após cidade ser devastada pela chuva

A Prefeitura de Botucatu emitiu uma nota oficial na tarde desta terça-feira, dia 11, agradecendo a população por todas as doações recebidas após a forte chuva que atingiu Botucatu. Foram milhares de doações e centenas de voluntários durante essa semana.

Desde a madrugada de segunda-feira o Ginásio Municipal abriu seus portões para receber famílias atingidas e também para receber as doações. E elas surgiram de toda parte, com ajuda de clubes, academias, entidades, empresas e a população em geral.

Confira abaixo a nota oficial da Prefeitura de Botucatu.

Temos muito orgulho do nosso povo!

Desde que todos soubemos dos danos causados pelas chuvas e das famílias desabrigadas e desalojadas, uma corrente de bem se formou. Ajuda de todos os cantos da Cidade começou a chegar ao Fundo Social de Solidariedade e a Assistência Social de Botucatu ainda nas primeiras horas da segunda-feira,10. Alimentos, roupas, sapatos, colchões, móveis e eletrodomésticos.

Graças à ajuda da população, conseguimos repor grande parte do que as famílias vítimas das chuvas precisavam. A quantidade de roupa e comida recebida é muito maior do que esperávamos e, graças à solidariedade, não precisamos mais arrecadar este tipo de material.

Agradecemos o empenho de todos e pedimos agora que as doações sejam focadas em móveis, eletrodomésticos e utensílios domésticos, itens que as famílias precisarão quando voltarem para suas casas ou irem para um novo lar.

Obrigado povo de Botucatu por ser tão solidário!

Atenciosamente,

Prefeitura de Botucatu!