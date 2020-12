Em nota, Catedral de Botucatu repudia vandalismo e sujeira em praça

A Praça da Catedral amanheceu neste domingo, 06, com muito lixo no contorno na Basílica. Garrafas de vodca, copos plásticos, sacos de gelo, entre outros, foram encontrados.

O local é constantemente utilizado por jovens aos finais de semana, especialmente na parte de trás, na Rua Dr. Costa Leite, uma vez que a partir das 23 horas é proibido permanecer no Largo com veículos.

Não é raro que surjam prejuízos materiais, além da sujeira no local. A Catedral já registrou bancos e lixeiras quebradas em diversas oportunidades.

Lembrando que a Praça da Catedral é um dos pontos do ‘Botucatu Luz’, ação municipal em parceria com empresas da cidade com iluminação de Natal.

Em nota divulgada em suas redes sociais, a Catedral de Botucatu repudiou os atos de vandalismo na praça.

“CADA UM ENTREGA O QUE TÊM!!!

Assim é o ser humano…entrega o que possui dentro de si!!! Enquanto alguns seres humanos entregam o melhor de si cuidando de nossa cidade, limpando nossas praças e lugares públicos, iluminando suas residências e praças para oferecer um ambiente agradável para todos, sendo solidários uns para com os outros…existem seres humanos que só podem oferecer o “lixo” que trazem dentro de si, pilantras e porcos que não podem oferecer nada além de seus lixos, vivendo na escuridão das madrugadas e na covardia da vida…imagino a casa de cada um, o inferno que vivem dentro de si e por isso não possuem nada melhor de que seus “lixos” para oferecerem aos outros!!! Cultivemos as luzes humanas, cultivemos o melhor do ser humano e o “lixo” tenhamos a Esperança que ao menos para a reciclagem possam servir um dia!!! Realmente cada um entrega o que possui!!! Assim amanheceu a praça de nossa Catedral…#maisamorporfavor #maisrespeito #maisconsideracao #menosbabacasnomundo”, se pronunciou a Catedral em seu perfil no Facebook.