Em apenas 10 dias, Prefeitura reconstrói ponte na Alcides Soares

Em apenas 10 dias de trabalho a Prefeitura recuperou a primeira ponte destruída pela chuva no início da última semana. Trata-se da Ponte do Capivarinha, na Alcides Soares.

Foram usados na obra 3,5 mil metros cúbicos de pedra, mais de 100 toneladas de massa asfáltica. Essa á uma ligação importante no sistema de atendimento básico de Saúde, educação e outros serviços, já que a SP 191 ainda não foi liberada.

“Em nome do querido servidor Pelé Jorgeto, agradeço o empenho de cada servidor da Secretaria de Infraestrutura, da GCM e da Semutran. Também a minha gratidão a importantes e solidárias empresas da nossa Cidade (Gruppi Concreto, Areia Rays, Granja Moretto, Empresa Aruana) e ao Sub-prefeito de Vitoriana, Márcio Dadá, que não mediram esforços e nos ajudaram muito nessa rápida reconstrução”, escreveu Mário Pardini no Facebook.

A ponte do Capivarinha foi levada pelas águas na madrugada do dia 10, durante a chuva histórica que atingiu a cidade. No local morreram três pessoas que tentaram atravessar com um carro, mas foram levadas pela correnteza.

No total foram 42 pontes afetadas em Botucatu. Há interdições na zona rural, zona urbana e malha rodoviária após a chuva.

