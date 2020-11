Eleições 2020: Motoristas são autuados por propaganda irregular em Botucatu

A justiça eleitoral de Botucatu autuou neste domingo, dia 15, duas pessoas que estavam fazendo propaganda irregular com seus veículos. Os carros estavam com adesivos de candidatos em distância proibida pela justiça, nas proximidades da escola Jonas Alves de Araújo, no Comerciários 3.

Segundo a legislação, um veículo com propaganda deve respeitar à distância mínima de 100 metros dos locais de votação. A multa para esse tipo de infração varia de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00.

As forças de segurança, em conjunto com fiscais da justiça eleitoral estão percorrendo todos os locais de votação da cidade para coibir e fiscalizar esse tipo de conduta. O horário de votação se encerra as 17:00.

Foto: TV TEM